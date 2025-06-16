كتائب القسَّام تستهدف قوَّة صهيونيَّة راجلة شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرقي خانيونس جنوب قطاع غزَّة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أمس الأحد، إنّ مجاهديها تمكَّنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 11 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد".

وأكدت، أنّها أوقعت القوة الصهيونية بين قتيل وجريح في بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة، فيما قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا القوات المتوغلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام الذراع العسكري لحركة حماس في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة "تليجرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام قنص سائق جرافة عسكرية صهيونية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة".

وفي السياق، بثت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، دك مقاتلي السرايا قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة خان يونس جنوب القطاع بالصواريخ وقذائف الهاون الثقيل.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين