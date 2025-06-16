بينهم أطفال ووالدة شهيد.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفَّة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت أكثر من 25 مواطنًا، بينهم أطفال وأسرى محررون، ووالدة شهيد، وسط انتهاكات متصاعدة واعتداءات على الأهالي والممتلكات.

اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولجة غرب بيت لحم، واعتقلت الطفلين محمد بهاء الدرّاس (17 عامًا) ومحمد شادي وهادنه (17 عامًا)، عقب مداهمة منزلي عائلتيهما والعبث بمحتوياتهما.

في محافظة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة شرسة استهدفت منطقة الجبل الشمالي ومخيم عسكر الجديد، حيث اعتقلت الشقيقين راغب ورامي البدوي، إضافة إلى والدهما الأسير المحرر محمد البدوي. كما اعتُدي على مواطنين بالضرب المبرح، ونُقلوا للمستشفى.

وفي تطور خطير، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد سائد الكوني بعد اقتحام منزلها في شارع الأرصاد، وسط حالة من الصدمة والغضب الشعبي.

اعتُقل في مدينة طولكرم كل من الشيخ يوسف زقوت، وإسلام حماد التمساح، ورامي الطياح، وعامر شحادة، عقب مداهمات عنيفة وتفتيشات استمرت لساعات.

في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أشبال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وهم:

حسين ناصر، ومهند منذر لدادوة، ومحمد أحمد حنون، وعمر أسامة لطفي، وميلاد إياد زودي.

كما اعتُقل الطالب في جامعة بيرزيت أسيد بياتنة من بلدة أبو قش شمال رام الله، فيما اعتُقل الشاب يزن أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.

واصل الاحتلال اقتحاماته المتكررة لبلدة عزون شرق قلقيلية، حيث اعتقل:

حسام مجد، ونضال حسين، وأحمد مثنى حسين، وعبد مثنى حسين، ومحمد مثنى حسين، وأحمد خالد بدوان، وبلال عمر حسين، ومحمد راسم.

كما حوّل الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية مؤقتة للتحقيق مع المعتقلين، وسط خراب واسع بالمنازل المستهدفة.

في مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات العيسوية وعناتا وأبو ديس، واحتجزت عددًا من الشبان في العيسوية، وسلّمت أربعة منهم استدعاءات للتحقيق، دون تسجيل اعتقالات مباشرة.

يأتي هذا التصعيد ضمن حملة متواصلة من الاعتقالات والانتهاكات اليومية، التي تطال المدنيين في الضفة الغربية والقدس، مع تصعيد استهداف الأطفال والطلاب والكوادر المجتمعية.

قائمة المعتقلين:

- الطفل محمد بهاء الدرّاس – الولجة – بيت لحم

- الطفل محمد شادي وهادنه – الولجة – بيت لحم

- الأسير المحرر محمد البدوي – الجبل الشمالي – نابلس

- راغب محمد البدوي – الجبل الشمالي – نابلس

- رامي محمد البدوي – الجبل الشمالي – نابلس

- والدة الشهيد سائد الكوني – الجبل الشمالي – نابلس

- الشيخ يوسف زقوت – طولكرم

- إسلام حماد التمساح – طولكرم

- رامي الطياح – طولكرم

- عامر شحادة – طولكرم

- الطفل حسين ناصر – المزرعة الغربية – رام الله

- الطفل مهند منذر لدادوة – المزرعة الغربية – رام الله

- الطفل محمد أحمد حنون – المزرعة الغربية – رام الله

- الطفل عمر أسامة لطفي – المزرعة الغربية – رام الله

- الطفل ميلاد إياد زودي – المزرعة الغربية – رام الله

- الطالب الجامعي أسيد بياتنة – قرية أبو قش – رام الله

- يزن أبو عليا – قرية المغير – رام الله

- حسام مجد – بلدة عزون – قلقيلية

- نضال حسين – بلدة عزون – قلقيلية

- أحمد مثنى حسين – بلدة عزون – قلقيلية

- عبد مثنى حسين – بلدة عزون – قلقيلية

- محمد مثنى حسين – بلدة عزون – قلقيلية

- أحمد خالد بدوان – بلدة عزون – قلقيلية

- بلال عمر حسين – بلدة عزون – قلقيلية

- محمد راسم – بلدة عزون – قلقيلية

المصدر / وكالات