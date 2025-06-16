الرَّئيس الإيراني: من حقِّنا الاستفادة من الطَّاقة النَّوويَّة وليس من حقِّ أحد أن يسلبنا ذلك

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا تسعى للتسلط، في حين أن "إسرائيل" هي من تسعى لضرب المسلمين واحدا تلو الآخر وفرض إملاءاتها عليهم.

وأكد بزشكيان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي "بناء على سياسات المرشد وهذا اعتقاد راسخ لدينا".

وأشار إلى أن بلاده لم تكن من ترك المفاوضات (بشأن ملفها النووي) وما طالبت به هو حقها القانوني.

وأضاف "من حقنا الاستفادة من الطاقة النووية وليس من حق أحد أن يسلبنا ذلك"، مؤكدًا أنّ إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي وهذا اعتقاد راسخ لديها.

وشدد على أنه لا يحق لأحد أن يسلب إيران حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبها.

وأوضح بزشكيان، أنّ الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح "لإسرائيل" بالاعتداء علينا.

وجدد تأكيده، أن إيران صامدة بكل قوة ولا تخشى شيئا، مطالبةً شعبها بالصبر على الأزمات التي فرضها الكيان المتوحش.

وصباح اليوم، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن استشهاد 73 امرأة وطفلا في 3 ضربات جوية حديثة استهدفت العاصمة طهران، في مؤشر على تصاعد الخسائر البشرية جراء الهجمات.

وفي تطور أمني، أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عنصرين تابعين لجهاز الموساد الإسرائيلي في مدينة ري جنوب العاصمة.

كما أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد إغلاق الأجواء وإلغاء الرحلات حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، وسط استمرار التهديدات الجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين