قتلى وإصابات في صفوف المستوطنين عقب هجماتٍ صاروخيَّة إيرانية على تل أبيب وحيفا

قُتل 5 مستوطنين وأُصيب أكثر من 100 آخرين، جراء سقوط صواريخ إيرانية على مناطق وسط فلسطين المحتلة، في هجمات جديدة أطلقتها إيران فجر اليوم الاثنين، ونجح بعضها في اختراق "أنظمة الدفاع الإسرائيلية" ليضرب مواقع في تل أبيب وحيفا.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال رصد إطلاق نحو 100 صاروخ إيراني على عدة مناطق وسط فلسطين المحتلة في هذه الدفعة، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم عن شهود عيان القول إن حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى، فيما قالت صحيفة هآرتس إن بعض الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية في المدن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب.

وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض في حيفا وسط تزايد الخشية على مصيرهم بعد فقد الاتصال بهم.

وفي وقت سابق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن الهجوم الإيراني امتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وقالت القناة 13 العبرية، إن طواقم الإسعاف توجَّهت إلى 4 مواقع على الأقل سقطت فيها صواريخ إيرانية وسط فلسطين المحتلة. وقال "الإسعاف الإسرائيلي"، إن طواقمه توجهت لعدة مواقع بعد تلقيها إخطارات عن سقوط صواريخ فيها وتحديدا في تل أبيب الكبرى.

ومن جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه نفّذ فجر اليوم، "موجة جديدة من الهجمات على الكيان الصهيوني أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها".

وأكد الحرس الجمهوري في بيان له، أن عملياته الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني، وأنه استخدم في العملية أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة.

وأضاف: "صواريخنا أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأميركي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة، وعمليتنا أثبتت أن حسابات العدو الصهيوني تجاه إيران خاطئة تماما".

وفي وقت سابق فجر اليوم، فعّلت القوات الإيرانية أنظمة الدفاع الجوي في عدد من المدن، منها العاصمة طهران ومشهد وكرج وبندر أنزلي، في ظل تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، وفق ما أفادت به وكالات أنباء رسمية، في المقابل جددت الجبهة الداخلية تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ.

وفي إيران، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) سماع دوي انفجارات وإطلاق نيران الدفاع الجوي شرقي طهران، وكذلك دوي انفجار في مدينة شهريار غربي العاصمة.

وأعلنت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الدفاع الجوي الإيراني أحبط هجوما إسرائيليا على منطقة بارشين شمالي البلاد، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاعات الجوية أسقطت أجساماً وطائرات مسيرة إسرائيلية في سماء بندر أنزلي، ودمرت طائرتين مسيرتين في باقرشهر شمالي إيران.

ومن جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن مقتل 73 امرأة وطفلا في 3 ضربات جوية حديثة استهدفت العاصمة طهران، في مؤشر على تصاعد الخسائر البشرية جراء الهجمات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات