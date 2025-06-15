نفي شائعات محاولة اغتيال خليل الحية في الدوحة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت قناة "تبين" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من شائعات حول محاولة اغتيال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت القناة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار، خصوصًا في ظل ما وصفته بـ"حرب الإشاعات" التي يديرها الإعلام الصهيوني لإرباك الجبهة الداخلية الفلسطينية.

ودعت "تبين" وسائل الإعلام والنشطاء إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من رموز المقاومة، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأخبار يضر بالوعي الجمعي ويخدم أهداف العدو في الحرب النفسية.