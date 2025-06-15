فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعَّة والتَّجويع على قطاع غزَّة لليوم الـ618

نفي شائعات محاولة اغتيال خليل الحية في الدوحة

تجمع عائلات حي الزيتون يعلن رفع الغطاء عن الخارجين عن القانون

الإعلامي الحكوميّ ينشر إحصائية لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة

الحوثيون ينفون اغتيال رئيس أركانهم ويؤكدون استمرار الهجمات على "إسرائيل"

مغطس وكنيس تهويديّ... مخطَّط استيطانيّ جديد يخترق عمق جبل المكبِّر بالقدس

الجبهة الداخلية تكشف: تورط تجار في سرقة مساعدات بالتنسيق مع شركة أمريكية

موجة ثانية من الصَّواريخ الإيرانيَّة... حرائق وإصابات مباشرة بحيفا و "تلِّ أبيب"

65 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة

لهذه الأسباب... جيش الاحتلال يواصل تقليص قوَّاته من غزَّة

نفي شائعات محاولة اغتيال خليل الحية في الدوحة

15 يونيو 2025 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
...
خليل الحية.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت قناة "تبين" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من شائعات حول محاولة اغتيال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت القناة في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار، خصوصًا في ظل ما وصفته بـ"حرب الإشاعات" التي يديرها الإعلام الصهيوني لإرباك الجبهة الداخلية الفلسطينية.

ودعت "تبين" وسائل الإعلام والنشطاء إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من رموز المقاومة، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الأخبار يضر بالوعي الجمعي ويخدم أهداف العدو في الحرب النفسية.

تويتر تويتر
#حماس #غزة #الدكتور خليل الحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة