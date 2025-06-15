الإعلامي الحكوميّ ينشر إحصائية لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الشُّهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المُجوَّعين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مصائد الموت، "مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"، وذلك في رفح ووادي غزة:
▪️الثلاثاء 27 مايو 2025:
3 شهداء، 46 مصاباً، 7 مفقودين.
▪️الأربعاء 28 مايو 2025
10 شهداء، 89 مصاباً.
▪️الأحد 1 يونيو 2025
35 شهيداً، 232 مصاباً، 2 مفقودين.
▪️الاثنين 2 يونيو 2025
26 شهيداً، 122 مصاباً.
▪️الثلاثاء 3 يونيو 2025
27 شهيداً، 127 مصاباً.
▪️الجمعة 6 يونيو 2025
8 شهداء، 142 مصاباً.
▪️الأحد 8 يونيو 2025
11 شهيداً، 193 مصاباُ.
▪️الاثنين 9 يونيو 2025
11 شهيداً، 249 مصاباً.
▪️الثلاثاء 10 يونيو 2025
36 شهيداً، 295 مصاباً.
▪️الأربعاء 11 يونيو 2025
57 شهيداً، 363 مصاباً.
▪️الخميس 12 يونيو 2025
21 شهيداً، 294 مصاباً.
▪️الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025
29 شهيداً، 380 مصاباً.
▪️الأحد 15 يونيو 2025
26 شهيداً، 117 مصاباً.
*العدد الإجمالي للضحايا:*
300 شهيدٍ و2649 مصاباً، 9 مفقودين.