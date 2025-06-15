الحوثيون ينفون اغتيال رئيس أركانهم ويؤكدون استمرار الهجمات على "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء الأحد، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عبرية بشأن استهداف رئيس هيئة أركان قواتها، اللواء محمد الغماري، في غارة إسرائيلية.

وقال أحمد الرهوي، رئيس حكومة الحوثيين في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع الحوثية، إن ما روج له العدو الصهيوني بشأن استهداف اللواء محمد الغماري، لا أساس له من الصحة وعارٍ تماماً عن الحقيقة"

وأضاف الرهوي أن الدفاع عن إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك عدوانها المتواصل على إيران، أمر مرفوض، مشددًا على أن الحوثيين مستمرون في استهداف الكيان الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى تتوقف عن ارتكاب "جرائم الإبادة الجماعية" في غزة.

وكانت قناة "12" العبرية قد زعمت، مساء السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي حاول اغتيال الغماري في اليمن، لكنها لم توضح نتائج العملية.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيد إقليمي متسارع، تمثل في تبادل الهجمات الصاروخية بين إيران و"إسرائيل"، حيث شنّت تل أبيب، فجر الجمعة، هجومًا واسعًا على إيران، استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ وأدى إلى ارتقاء 128 شخصًا وإصابة 900 آخرين، بحسب مصادر إيرانية.

وردّت طهران، مساء السبت، بثماني موجات من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، خلفت وفق الإعلام العبري ووزارة الصحة الإسرائيلية، نحو 14 قتيلاً و345 جريحًا، وسط أضرار جسيمة وخسائر مادية في مدن رئيسية.

وتفرض سلطات الاحتلال تعتيماً إعلامياً مشددًا على آثار الهجمات، في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافًا إقليمية من اليمن إلى لبنان وسوريا والعراق، ما ينذر بانزلاق المنطقة نحو صراع أوسع.

المصدر / وكالات