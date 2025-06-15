موجة ثانية من الصَّواريخ الإيرانيَّة... حرائق وإصابات مباشرة بحيفا و "تلِّ أبيب"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلقت القوات المسلحة الإيرانية رشقات صاروخية باليستية مكثفة استهدفت عمق فلسطين المحتلة، وتركزت على مواقع عسكرية ومدنية في تل أبيب، حيفا، كريات غات، ورمات غان.

وأفادت المصادر أن انفجارات عنيفة دوّت في مناطق واسعة، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مختلف المدن، في حين أقر الإعلام العبري بـ"حدث صعب" في حيفا نتيجة سقوط عدد من الصواريخ.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هناك تقارير عن سقوط صواريخ في أنحاء عدة من البلاد.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن الصواريخ الإيرانية سقطت في 3 مواقع في حيفا، مما تسبب في إصابة عدد من الإسرائيليين واندلاع حريق في أحد المواقع.

كما سقط صاروخ بمحيط ميناء حيفا، وسمع دوي انفجارات بالمدينة وفي تل أبيب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إصابة مباشرة لمبنى سجلت شرق تل أبيب.

كما قالت صحيفة ديعوت أحرونوت إن صاروخا إيرانيا سقط "بشكل مباشر" على مبنى شمال إسرائيل.

كما أشارت مصادر العدو إلى أن صواريخ إيرانية أصابت بشكل مباشر مباني سكنية في حيفا، وتسببت بأضرار جسيمة، فيما تم الإبلاغ عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين، وموجات من الحرائق ضربت شمال البلاد ولواء القدس.

وأكدت مصادر إيرانية أن مطار بن غوريون في تل أبيب تعرض لضربة مباشرة، إضافة إلى استهداف مصانع "رفائيل" العسكرية في حيفا، ومواقع وصفها المتحدث العسكري الإيراني بأنها "مراكز قرار وأمن حساسة"، محذرًا المستوطنين من الاعتماد على الملاجئ، قائلاً: "الملاجئ لن تحميكم.. الأرض المحتلة لن تكون صالحة للسكن".

كما حذر المسؤول الإيراني من أن الضربات لن تتوقف، مشيرًا إلى دفعات صاروخية جديدة انطلقت من المحافظات الغربية والوسطى الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة.

بالمقابل، سارعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية إلى التحذير من نشر صور أو مقاطع فيديو لمواقع الضربات، معتبرة أن ذلك "يُعد مساعدة للعدو وقت الحرب".

يتبع ...

المصدر / فلسطين أون لاين