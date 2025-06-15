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في عملية اختراق.. تسريب معلومات 40 طيارًا إسرائيليًا شاركوا في العدوان على إيران

15 يونيو 2025 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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في عملية اختراق.. تسريب معلومات 40 طيارًا إسرائيليًا شاركوا في العدوان على إيران
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير إيرانية عن اختراق إلكتروني واسع النطاق أسفر عن تسريب معلومات شخصية وعسكرية حساسة تخص 40 طيارًا إسرائيليًا، قالت التقارير إنهم شاركوا في الهجوم الجوي الأخير على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

ووفقًا للمعطيات التي تم تداولها على الإنترنت، فإن البيانات المسرّبة تشمل الاسم الكامل لكل طيار، العمر، الوحدة القتالية التي ينتمي إليها، القاعدة الجوية التي يعمل فيها، إضافة إلى الدور الميداني الذي أدّاه خلال العمليات العسكرية، ما يعدّ أحد أخطر التسريبات التي تضرب المنظومة الأمنية الإسرائيلية منذ سنوات.

وتُعدّ هذه المعلومات من أعلى درجات السرّية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم الثغرة الأمنية وكيفية الوصول إلى هذا النوع من البيانات بالغة الحساسية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الطائرات التي شاركت في تنفيذ الهجوم تنتمي إلى ثلاث طرازات متطورة هي:

  • F-15I Ra’am
  • F-16I Sufa
  • F-35I Adir

وتُعرف هذه الطائرات بقدراتها الهجومية المتقدمة، وقدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق أراضي الخصم، وغالبًا ما تُستخدم في المهام عالية الحساسية التي تتطلب تنسيقًا استخباراتيًا وتكنولوجيًا على أعلى مستوى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#إيران #طهران

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