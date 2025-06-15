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القسام تقنص جندياً شرقي غزة وسرايا القدس تقصف تجمعاً عسكريًا للاحتلال بخانيونس

15 يونيو 2025 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة، فيما قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا القوات المتوغلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام الذراع العسكري لحركة حماس في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة "تليجرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام قنص سائق جرافة عسكرية صهيونية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة".

وفي السياق، بثت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، دك مقاتلي السرايا قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة خان يونس جنوب القطاع بالصواريخ وقذائف الهاون الثقيل.

وقال أحد مقاتلي "السريا" الذي ظهر في الفيديو أنهم بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى، ما زالوا مستمرين منذ قرابة العامين في صد الاحتلال الإسرائيلي حتى إخراجه من غزة. وأضاف أن أرض غزة لا تقبل وجود المحتل ولا تتسع إلا لأهل غزة والشرفاء من أبناء الوطن.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم لـ 616 تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #الحرب على غزة #حرب الإبادة

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