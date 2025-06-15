مؤسسات حقوقية تكشف أماكن احتجاز 103 معتقلين من غزة

نشرت مؤسسات حقوقية، اليوم الأحد، أسماء 103 معتقلين من قطاع غزة، تم الحصول على ردود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الأحد، بأن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، وأن المعطى الوحيد المتوفر حول أعدادهم ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال، ممن تصنفهم بالمقاتلين غير الشرعيين، وعددهم (2214).

يذكر أنه وعلى مدار الأشهر الماضية سُجلت عشرات الشهادات المروعة والصادمة عن عمليات التعذيب التي نفّذت بحق معتقلي غزة، إلى جانب جملة الجرائم التي تعكس مستوى التوحش الذي وصلت له منظومة الاحتلال.

وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة، ولا تزال مستوى الجرائم بحقهم كما هي بحسب العديد من الزيارات التي تمت مؤخرا لمعتقلين من غزة في مختلف السجون والمعسكرات.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

1. إحسان إيهاب محمود شامي / سجن عوفر

2. محمد سامي أبو العينين/ معسكر سديه تيمان

3. حسام صالح اكتيع/ سجن نفحة

4. شادي محمد مطر حلة/ سجن نفحة

5. رائد محيسن محمود أبو مطلق/ سجن النقب

6. رامي أحمد رمضان زقوق/ سجن النقب

7. نبيل عليان حسان اسليم/ معسكر عوفر

8. رائد ربحي ديب عليان/ سديه تيمان

9. محمد ناجي ربحي المدهون/ سجن النقب

10. عمر عبد الجواد محمد حماد/ سجن نيتسان

11. إبراهيم زهير كفارنة/ سجن نفحة

12. عطيه محمد عبد الدايم عجوري/ سديه تيمان

13. أحمد ماجد محمد دقس/ سديه تيمان

14. محمود محمد حسين صوالحة/ سديه تيمان

15. مازن أسعد موسى أبو دان/ سديه تيمان

16. ياسين خالد ياسين علول/ سديه تيمان

17. بشار بشير فتحي سويلم/ سديه تيمان

18. نصر سلمان سلمى أبو قليق/ معسكر عوفر

19. محمود سليم أحمد عيسى/ سجن النقب

20. عبد الحي جميل الكرد/ سجن النقب

21. سليمان زهدي أبو شريعة/ سجن عوفر

22. عمر عبد الجواد حامد/ سجن نيتسان

23. أمجد أحمد عبد الهادي دربيه/ سجن نفحة

24. محمد يوسف محمد مطر/ سجن النقب

25. أحمد محمد سعيد زيان/ سجن نفحة

26. شريف فؤاد محمد نصر الله / سجن عوفر

27. أحمد مجدي سعيد وادي/ سجن نيتسان

28. حسن مجدي إبراهيم العف/ سجن النقب

29. محمد عادل يوسف حمارنة/ سجن النقب

30. أحمد سعيد زكي دحنون/ سجن النقب

31. مصطفى أنور خضر شافعي/ معتقل الجلمة

32. حسن محمد يوسف أبو عبيد/ سديه تيمان

33. بسام محمود محمد غندور/ سديه تيمان

34. يوسف سامي عفيف مدهون/ سديه تيمان

35. علي نعيم علي نمنم/ سجن عوفر

36. يحيى بشير عبد الرازق الجديان/ سجن نيتسان

37. محمد نعيم علي نمنم/ سجن النقب

38. تيسير سليمان محمد صوفي/ سجن عوفر

39. هيثم رائد شعبان طبش/ سجن عوفر

40. مصطفى أحمد إسماعيل أحمد/ سجن النقب

41. أحمد محمد عبد الحميد قدرة/ سجن النقب

42. رائد رمزي عمر عبد المنعم/ سجن نفحة

43. لؤي ماجد درويش حرارة/ سجن عوفر

44. محمد حسن إسماعيل كحلوت/ سجن نيتسان

45. محمد حسن علي ادعيس/ معتقل الجلمة

46. علاء رزق محمد أبو العيش/ سجن عوفر

47. موسى يوسف موسى خليل/ سجن النقب

48. محمد حمدي أبو حصيرة/ سجن نفحة

49. محمود مازن سليم أبو هلال/ معتقل الجلمة

50. محمد العمري/ سجن النقب

51. طراد شياح/ سجن عوفر

52. محمد أبو حصيرة/ نفحة

53. صالح عبد المعطي محمد العربي/ سجن عوفر

54. براء محمد محمود عبد الرازق/ سجن النقب

55. طلال علي عطية حمدان/ سديه تيمان

56. عبد العزيز رامي عبد العزيز شيكان/ سجن النقب

57. عبد الرازق تيسير عبد الرازق عبد أقادر/ سجن النقب

58. محمد شريقي ملاحي قشطة/ سجن عوفر

59. أحمد عطا محمود قاعود/ معسكر عوفر

60. شادي جبر عطا حسين/ سديه تيمان

61. كريم عماد أحمد الكرنب/ سديه تيمان

62. أنس أشرف صالح المغير/ سديه تيمان

63. مسعود سالم محمود عاشور/ سديه تيمان

64. حسن علاء أحمد البلعاوي/ سديه تيمان

65. علاء أحمد رباح البلعاوي/ سديه تيمان

66. حمزة علي حسن حويلة/ سديه تيمان

67. محمد سامي إبراهيم أبو العينين/ سديه تيمان

68. لؤي محمد خليل أبو طير/ سجن النقب

69. سامي محمد سليم صالح سديه تيمان

70. خالد جواد محمد العالول/ سديه تيمان

71. أسامة جمال حسن أبو الندى/ سديه تيمان

72. عوض مصطفى شاهين / سديه تيمان

73. عبد الرحمن سمير أحمد صرصور/ سديه تيمان

74. محمد بركات علي أبو شمالة/ سجن نفحة

75. المعتز بالله خليل سمارة/ سجن النقب

76. يوسف إسماعيل محمد كحلوت/ سديه تيمان

77. جهاد أبو عون/ معسكر عوفر

78. ماجد موسى محمود عسكري/ سديه تيمان

79. أحمد وائل أحمد النجار/ سديه تيمان

80. رامي منير إبراهيم كحلوت/ معسكر عوفر

81. نضال فايز جبريل مقيد/ معسكر عوفر

82. سلامة أشرف سلامة دقس/ معسكر عوفر

83. يوسف إسماعيل كحلوت/ سديه تيمان

84. جهاد بشير محمد أبو عون/ معسكر عوفر

85. أحمد إسماعيل محمد صالح/ سجن النقب

86. رمزي يوسف أبو ظاهر/ سجن النقب

87. خالد إسماعيل خالد حداد/ سجن نفحة

88. شادي رمضان عبد المقيد/ سجن النقب

89. رامي عبد الفتاح محمود جودة/ سجن النقب

90. قسام فادي عدلي قديح/ سجن النقب

91. مازن محمد محمد إسماعيل جراد / سجن النقب

92. رامي أحمد رمضان زقوق/ سجن النقب

93. جلال سهيل إبراهيم كفارنة/ سجن عسقلان

94. توفيق حسن فرام/ سجن عوفر

95. أحمد نهيل حسن شومر/ سجن النقب

96. إيهاب فرج الله أبو زور/ سجن النقب

97. مؤمن نصر صبحي مقبل/ سجن نفحة

98. أمين سعيد عبد ربه/ سجن نفحة

99. مالك جبر لباد/ سجن النقب

100. رامي عبد الفتاح جودة/ سجن النقب

101. بلال إبراهيم عبد الفتاح عبيد / سجن نفحة

102. أحمد مغنم إسماعيل عبد الرحمن/ سجن نفحة

103. حسن يوسف حسن عوض/ سجن النقب

المصدر / فلسطين أون لاين