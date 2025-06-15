الاحتلال يوقف ضخ الغاز مؤقتًا من حقلي "كاريش" و"لفيتان"

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن وقف ضخ الغاز مؤقتًا من حقلي "كاريش" و"لفيتان" في البحر المتوسط، بسبب التدهور الأمني، فيما لحقت أضرار بمنشآت لتكرير النفط في خليج حيفا نتيجة هجوم صاروخي إيراني.

وقالت شركة "خطوط الغاز الطبيعي لإسرائيل" الحكومية، في بيان اليوم الأحد، إنها تلقّت تعليمات من وزير الطاقة بوقف ضخ الغاز الطبيعي من الحقلين البحريين "كاريش" و"لفيتان"، محذّرة من أن القرار قد يؤثر على أنشطة عدد من شركات الطاقة المدرجة في بورصة تل أبيب، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من هذه المواقع.

بالتوازي، أعلنت شركة "بازان"، المشغلة لمجمع مصافي تكرير النفط في خليج حيفا، أن منشآتها تعرّضت لأضرار مباشرة نتيجة هجوم صاروخي إيراني استهدف شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت الشركة أن الهجوم ألحق "أضرارًا موضعية بشبكة الأنابيب وخطوط النقل داخل المجمع"، لكنها أكدت عدم وقوع إصابات بشرية، وأن منشآت التكرير الأساسية ما زالت تعمل، رغم توقف بعض وحدات المعالجة المرتبطة بمنتجات محددة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تبنّي الحرس الثوري الإيراني لهجوم مباشر على البنية التحتية للطاقة في إسرائيل، متوعدًا بتوسيع نطاق الرد إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

وقال في بيان رسمي إن العملية نُفذت باستخدام "صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة"، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أحد الصواريخ استهدف مصفاة حيفا، وأنه صاروخ فرط صوتي وجّه نحو منشأة استراتيجية للطاقة، وقد شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من الموقع المستهدف.

وتُعد هذه الهجمات تطورًا نوعيًا في استهداف قطاع الطاقة الإسرائيلي، وتخشى الأسواق من تأثيرات محتملة على استقرار الإمدادات المحلية والإقليمية، ما يعزز من حالة الترقب بين المستثمرين في بورصة تل أبيب خلال الساعات المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين