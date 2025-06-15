الاحتلال يحول منازل فلسطينية بمدينة الخليل إلى ثكنات عسكرية

حولت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المنازل الفلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حولت منزلا يعود لعائلة التكروري في حي جامعة الخليل إلى نقطة عسكرية، وأجبرت قاطنيه على الخروج، دون السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم.

كما حولت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية في بلدة إذنا غربي الخليل، من بين أصحابها: جميل طميزي القريب من مدخل البلدة، وجمال المصري في منطقة جورة سالم.

وأبلغت أصحابها أنها ستتواجد عنوة في منازلهم لمدة يومين.

وقبل أيام، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 12 خيمة ومسكنًا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما استولى جنود الاحتلال الإسرائيلي ، على منزل لعائلة بد الفتاح شبانة في منطقة دوار الكرنتينا في واد الهرية، جنوب مدينة الخليل، وحولوه لثكنة عسكرية.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه عتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن سلطات الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين