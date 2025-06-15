الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى بوجه المصلين

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بوجه المصلين، بحجة الأوضاع الأمنية.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى بالكامل وكذلك الحرم الإبراهيمي بالخليل، ابتداء من فجر الجمعة، ومنعت دخول المصلين إليهما، عقب بدء العدوان الإسرائيلي على إيران.

كما عطل الاحتلال حركة المواصلات بالكامل في القدس المحتلة، ويفرض حواجز في محيط البلدة القديمة ويغلق الطرق ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مغلقا جميع أبوابه أمام المصلين.

وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها الاحتلال المسجد الأقصى تعسفًا منذ جائحة كورونا، وهو ما ترى فيه مصادر مقدسية، تجاوزا وخطوة خطيرة لتغيير الواقع الديني في أخطر مراحل التهويد.

المصدر / فلسطين أون لاين