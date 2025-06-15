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إصابات بالاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال العيسوية

15 يونيو 2025 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، واعتقل شاب، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد بدر، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب المنازل خلال اقتحامها العيساوية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال فجر اليوم، حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة صوب المباني السكنية، ما أدى لاندلاع حريق في شرفة إحدى الشقق.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه عتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن سلطات الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

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#القدس #إصابات #العيسوية #الضفة الغربية

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