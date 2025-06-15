سلطات الاحتلال تؤجل محاكمات الأسرى بسبب الحرب مع إيران

أعلنت مؤسستان حقوقيتان، أن محكمتين إسرائيليتين قررتا تأجيل محاكمات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى يوم الأربعاء المقبل، كما منعتا حضور ذوي الأسرى إلى المحاكم.

ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، فإنه و"نتيجة للأوضاع الراهنة، قررت محكمتا الاحتلال العسكريتان عوفر، وسالم تأجيل جميع جلسات المرافعات حتى 18 يونيو/ حزيران الجاري".

وأشارت المؤسستان، إلى استمرار جلسات تمديد الاعتقال والاعتقال الإداري وأنه لن يسمح لعائلات الأسرى حضور جلسات ذويهم.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/ أو المعتقل من الاطلاع عليه.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون نحو 10 آلاف و400 حتى نهاية مايو، وهذا لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ حيث تقر إسرائيل باعتقال 2214 فلسطيني من غزة فقط، وفق الهيئة والنادي.

ويأتي قرار المحكمتان في ظل مواجهة بين إسرائيل وإيران بدأت فجر الجمعة، حيث شنت تل أبيب بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة مئات آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين