الاحتلال يواصل حصاره واقتحاماته في الضفة وإغلاق شامل لبيت لحم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تصعيدها العسكري في محافظات الضفة الغربية، من خلال الإغلاقات المشددة، واقتحام البلدات والمنازل، وشن حملات اعتقال واسعة، ترافقت مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم.

ولليوم الثالث على التوالي، تفرض قوات الاحتلال حصارًا محكمًا على محافظة بيت لحم، بإغلاق كافة مداخلها الرئيسية، بما فيها: المدخل الجنوبي للخضر، المدخل الشرقي، مدخل السدر، المدخل الغربي لبيت جالا، طريق تقوع شرقا، عش غراب في بيت ساحور، وجسر الشواورة، ما أدى إلى شلل في حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم وأراضيهم الزراعية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية العساكرة شرق المحافظة، وهم: محمد ناجي عساكرة، محمود فادي عساكرة، أحمد محمد عساكرة، وحازم عطية عساكرة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبًا، وداهمت منازل المواطنين واعتدت على عدد منهم بالضرب، فيما داهمت قرية مراح رباح دون تسجيل اعتقالات.

وفي الأغوار الشمالية، يواصل الاحتلال إغلاق حاجز الحمرا لليوم الثالث تواليًا، ما يعيق حركة تنقل المواطنين، ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو تسويق منتجاتهم الزراعية.

وشمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية، عبر المدخل الشمالي الرئيسي، وداهمت أحياء عدة منها الحارة الشامية والصفحة وخلة الدربة، حيث فتشت منازل، بعضها يعود لأسرى وشهداء، واحتجزت شبانًا للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي حبلة ورأس عطية جنوب المدينة، دون تسجيل اعتقالات. وتستمر قوات الاحتلال في إغلاق المدخل الشرقي لقلقيلية، بالإضافة إلى مداخل قرى شرق المدينة (النبي إلياس، إماتين، الفندق–حجة) عبر بوابات حديدية، ما يعيق تنقل المواطنين.

في حين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة قفين شمال طولكرم، وهم: محمد طعمة، طارق جواد غانم، عبد الله العبودة، وخالد محمود عمارنة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها فجر اليوم.

وفي نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت سبعة مواطنين على الأقل. فقد داهمت بناية سكنية في حي رفيديا واعتقلت الشاب محمد خير سماعنة، بعد اعتقال والده من منزله شرق المدينة.

كما اقتحمت مناطق المساكن الشعبية ومخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وفتشت منازل ومحلا تجاريا، واعتقلت أحمد سليمان مرشود وعبد الرحيم كمال عدنان ملاح. وامتدت حملة الاعتقالات إلى قرية قصرة جنوب المدينة، حيث تم اعتقال ثلاثة مواطنين هم: عواد فوزي، شادي عاصم، وقسام إبراهيم.