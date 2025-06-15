القوات اليمنية تهاجم يافا المحتلة بصاروخ باليستي بالتزامن مع هجمات إيرانية

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمينة العميد يحيى سريع أن الجيش نفذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية حساسة في منطقة يافا المحتلة.

وأضاف سريع في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأحد، أن العملية تناسقت مع العمليات التي نفذها الجيش الإيراني.

وشنت إيران موجات من الهجمات بالصواريخ النوعية والمسيرات على مواقع في إسرائيل فجر اليوم الأحد، وضربت مباني في تل أبيب وحيفا ومناطق أخرى.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ من إيران واليمن تم تنسيقه مع وصول أسراب من المسيّرات إلى منطقة تل أبيب الكبرى. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيّرات والصواريخ.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت عملية اغتيال في اليمن. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول، "إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية"، في حين أكدت القوات المسلحة اليمينة فشل العملية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري.

وجاء الهجوم الجديد في وقت أعلن فيه زعيم أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، تأييده الرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا تل أبيب بـحرب مفتوحة ومستمرة. جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة مساء أمس السبت.

وأعلن الحوثيون مساء الثلاثاء إطلاق صاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي على مطار "بن غوريون"، وقالوا إن أحدهما أصابه بشكل مباشر، وأعلنوا دخول ميناء حيفا ضمن بنك الأهداف ردا على استهداف إسرائيل لميناء الحديدة.

ويؤكدون الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين