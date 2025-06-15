4 قتلى و240 مصابا في هجمات صاروخية إيرانية على وسط إسرائيل

قتل 4 إسرائيليين وأصيب 240، ولا يزال 35 شخصا مفقودين تحت الأنقاض، اليوم الأحد، جراء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية استهدفت وسط إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن أحد الصواريخ أصاب معهد وايزمن للأبحاث والعلوم بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن عدد القتلى جراء سقوط صواريخ إيرانية في موجة القصف الأخيرة على مدينة بات يام بمنطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل ارتفع إلى 4.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "عدد الجرحى جراء استهداف الصواريخ الإيرانية ارتفع إلى 195 بينهم 5 في حالة خطيرة".

وكانت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث، قد تحدثت بوقت سابق عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 136 جراء القصف الإيراني، قبل أن ترتفع الحصيلة.

وأضافت القناة 12 أن "هناك تقديرات بوجود نحو 35 مفقودا في موقع سقوط الصاروخ الإيراني في مدينة بات يام جنوب تل أبيب".

وبذلك ترتفع حصيلة القصف الإيراني لإسرائيل منذ مساء السبت إلى 8 قتلى و208 إصابات، وفق رصد الأناضول لما نشرته وسائل إعلام عبرية رسمية.

وفي وقت سابق مساء السبت، أفاد هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 13 شمالي إسرائيل، إثر قصف صاروخي إيراني.

وضمن موجة القصف الأخيرة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن عشرات المنازل والمباني تضررت جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام قرب تل أبيب.

فيما قالت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، إن أضرارا كبيرة وقعت في معهد وايزمن للأبحاث والعلوم في مدينة رحوفوت قرب تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني عليه بشكل مباشر.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا في القصف الإيراني الأخير على إسرائيل، لافتة إلى أن أصوات الانفجارات سمعت في وسط البلاد بشكل كثيف.

كما قالت صحيفة معاريف، إن "6 مواقع في تل أبيب ومحيطها أصيبت بشكل مباشر بصواريخ إيرانية".

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن سقوط الصواريخ الإيرانية تركز على مدينتي بات يام ورحوفوت في تل أبيب الكبرى.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه وسط إسرائيل.

وفي تطور لاحق، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في النقب جنوب إسرائيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين