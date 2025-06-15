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كتائب القسام تنفذ كمينًا ناريًا مركباً بقوات الاحتلال شرقي خان يونس

15 يونيو 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس السبت، عن تنفيذ كمين مركّب استهدف قوات وآليات إسرائيلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن مقاتليها تمكّنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين باستخدام عبوتين ناسفتين من نوع "شواظ" و"عبوة العمل الفدائي"، وذلك من النقطة الصفر.

وأضاف البيان أن عناصر القسام تقدموا بعد التفجير نحو إحدى الآليات وأجهزوا على جندي إسرائيلي من مسافة قريبة، مشيراً إلى أنه لدى وصول قوة إنقاذ إسرائيلية للموقع، تم تفجير حقل ألغام معد مسبقاً، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة، بين قتلى وجرحى، حسب تعبيره.

وأفاد البيان أن مقاتلي الكتائب رصدوا لاحقاً هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في المنطقة لإخلاء المصابين.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم لـ 616 تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خان يونس #كتائب القسام #كمين #الزنة

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