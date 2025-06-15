الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعَّة والتَّجويع على قطاع غزَّة لليوم الـ618

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 618 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلي إلى 55,297 شهيد و 128,426 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشريت الأول للعام 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ووفقا لمصادر طبية، فقد استشهد 72 مواطنًا جراء الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق من قطاع غزة منذ فجر أمس السبت.

واستشهد 3 مواطنين جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزّة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه تجمعات للمواطنين المجوّعين من منتظري المساعدات غرب رفح.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على مدينة حمد السكنية شمال مدينة خان يونس.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين جراء قصف مدفعي وإطلاق نار استهداف نازحين خلال انتظارهم المساعدات قرب مركز المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح.

قصفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف زوارق الاحتلال الحربية شبان ينتظرون المساعدات غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد يوسف محمد جودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال محاولته الحصول على المساعدات من منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفادت مستشفى العودة بوصول جثامين 3 شهداء انتُشلوا من منطقة جسر وادي غزة بعد استهداف الاحتلال في وقت سابق تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات الأميركية بمحيط نتساريم.

وقصفت مدفعي جيش الاحتلال مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين