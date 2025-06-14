سلطات الاحتلال تنقل طائراتها المدنية إلى 3 دول خشية استهدافها

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن المؤسّسة الأمنية في دولة الاحتلال نفذت "عملية سرية" لنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية، إلى كل من قبرص واليونان والولايات المتحدة، في إجراء احترازي يهدف إلى حمايتها من أيّ هجوم صاروخي إيراني محتمل قد يستهدف المطارات داخل إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، جرى التنسيق مع شركات "العال"، و"أركيا"، و"يسرائير"، و"إير حيفا"، لتنفيذ عملية النقل على نحوٍ عاجل وسري، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجدّدت إسرائيل، ليل الجمعة - السبت، عدوانها على إيران بعد عدوان واسع شنته فجر الجمعة، واستهدف مواقع نووية ومقارّ عسكرية إيرانية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين في إيران.

وشنّت إيران، مساء الجمعة، هجوماً صاروخياً على دولة الاحتلال الإسرائيلي رداً على العدوان الواسع الذي نفذته الأخيرة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق عملية الوعد الصادق 3 بـ"بدء رد حاسم ودقيق ضدّ عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين