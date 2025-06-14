الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل دوما جنوب نابلس

نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، بوابة حديدية على مدخل بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي والوحيد للبلدة ببوابة حديدية.

وأشار دوابشة إلى أن دوما لا تربطها أي طرق مباشرة مع القرى المجاورة، بسبب موقعها الجغرافي، ما يجعل هذا المدخل هو شريان الحياة الوحيد لأهالي البلدة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه عتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن سلطات الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين