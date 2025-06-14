عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والانترنت في محافظتي غزة والشمال

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن بدء عودة تدريجية لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت إلى محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك بعد انقطاع دام خمسة أيام متواصلة.

وقالت الهيئة في بيان مساء اليوم السبت، إن طواقم شركة الاتصالات تمكنت من إصلاح جزء من الأضرار التي لحقت بالمسارات الرئيسية للشبكة، بعد اتمام الترتيبات اللازمة لحركتهم، رغم التحديات الكبيرة نتيجة الاستهداف المباشر والمستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وأضافت: "يأتي هذا الاستهداف ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل القطاع رقمياً وتقنياً عن العالم الخارجي، مما تسبب بانهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية والإغاثية، وأثّر على عمل القطاعات الحيوية كافة في غزة".

وأكدت الهيئة، أن جهودها مستمرة، وبكامل طاقتها، على المستويين المحلي والدولي، لضمان استعادة خدمات الاتصالات بشكل كامل في جميع محافظات ومناطق قطاع غزة، بما يساهم في دعم صمود المواطنين وتأمين الحد الأدنى من سبل الحياة والخدمات الأساسية.

بدورها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن طواقمها مستمرة بالعمل تحت أوضاع أمنية معقدة، وبأقصى جهدها وضمن الإمكانيات المتاحة لإعادة الخدمات في مناطق وسط وجنوب القطاع.

وكانت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن انقطاع شامل في خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، نتيجة تعطل المسار الرئيسي المتبقي لشبكة الألياف الضوئية التي تربط القطاع بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى تعطل المسارات البديلة التي سبق أن خرجت عن الخدمة خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار منع الاحتلال للطواقم الفنية من الوصول لإجراء أعمال الصيانة الضرورية لإعادة التشغيل.

المصدر / فلسطين أون لاين