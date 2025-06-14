جيش الاحتلال يقصف أكبر حقول الغاز الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت أن حريقا اندلع في حقل فارس الجنوبي للغاز (حقل الشمال) بمحافظة بوشهر في جنوب إيران، إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة.

وقالت وكالة أنباء فارس إن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حقل فارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر".

ويقع حقل الغاز الأكبر عالميًا على الخليج العربي قرب الحدود البحرية مع قطر. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع في المرحلة الرابعة من مصفاة فارس، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نُشرت على منصات محلية.

وبحسب مقاطع متداولة فإن ألسنة اللهب تصاعدت من محيط المصفاة، بعد قصفها بطائرة مسيرة، وسط استنفار واسع لأجهزة الطوارئ.

وتحدثت وكالة تسنيم عن الهجوم عن الهجوم على حقل فارس الجنوبي، مشيرة إلى أنه حريقا اندلع في إحدى الوحدات الأربع في المرحلة 14 من الحقل تسبب في توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز مؤقتًا من منصة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، وذلك حتى عودة هذه المرحلة من المصفاة إلى العمل.

وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل المنطقة الجنوبية من إيران المحاذية للخليج، في إشارة لمستوى جديد من التصعيد في الحرب التي بدأتها إسرائيل منذ الأمس على إيران.

بالتزامن، أعلن التلفزيون الإيراني أن المضادات الجوية في محافظة بوشهر تصدت لقذائف إسرائيلية، دون أن يوضح ما إذا كانت قد أسقطت أهدافًا معادية.

المصدر / الجزيرة نت