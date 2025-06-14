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إصابة شاب في جنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب

14 يونيو 2025 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
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أصيب شاب، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب، عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شابا مصابا من عند حاجز الجلمة العسكري إثر تعرضه للضرب المبرح من جنود الاحتلال، ونقلته إلى المستشفى.

وكان شاب قد أصيب بالرصاص الحي ظهر اليوم في يده خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، جنوب جنين.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 145 على التوالي مخلفا 40 شهيدا وأكثر من 200 إصابة وعشرات المعتقلين، ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مخيم جنين #شمال الضفة

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