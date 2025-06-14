إقرار إسرائيلي بالعجز عن استهداف البرنامج النووي الإيراني كاملا

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليم السبت، بأنه غير قادر على استهداف جميع مكونات البرنامج النووي الإيراني.

وقال الجيش في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية معلقا على العدوان على إيران: "نتقدم وفق خطة تم إعدادها على مدار أشهر، ونعمل حسب خطوات تم تقييمها مسبقًا، ونحن مستعدون أيضا للتصعيد والتطورات".

وزعم جيش الاحتلا أنه "يقوم بتجريد التهديدات في إيران واحدا تلو الآخر، بخطى مدروسة". وأقر بأن "سلاح الجو لا يستطيع التعامل مع جميع مكونات البرنامج النووي الموزعة في أنحاء إيران".

واستدرك جيش الاحتلال في بيانه: "لذلك نحن نضرب صناعة الصواريخ، ونهدد بنيتهم التحتية، ونستهدف قيادات الحكم، بالإضافة إلى منشآت نووية". وزعم أن "هذا المزيج من الأهداف سيؤدي إلى تعطيل البرنامج النووي لسنوات".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي معلن، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية اسمتها "الوعد الصادق 3"، الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين