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إصابتان برصاص جيش الاحتلال شمال القدس المحتلة

14 يونيو 2025 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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أصيب مواطنان، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام شمال شرق القدس وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم السبتـ أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في منطقة القدم، في بلدة الرام، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الرام، ونصبت حاجزا عسكريا وسط البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود، الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه عتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن سلطات الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #إصابات #بلدة الرام

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