إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في جنوب لبنان

أصيب 7 مواطنين في لبنان، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت ساحة بلدة "بيت ليف" في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخين استهدفت ساحة بلدة بيت ليف الحدودية. وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

في حين ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 مواطنين أصيبوا في قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في بلدة بيت ليف.

وفي سياق متصل، ألقت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة صوتية في منطقة هورا بين كفر كلا ودير ميماس في اعتداء هو الثاني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت "الوكالة الوطنية" بنجاة مواطن في منطقة "هورا" باتجاه كفر كلا بعد إلقاء مسيرة تابعة للاحتلال قنبلة صوتية في محيطه.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت سلطات الاحتلال نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

المصدر / فلسطين أون لاين