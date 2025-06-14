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إصابات واعتقالات إثر اعتداء للمستوطنين على قرية معازي

14 يونيو 2025 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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 أصيب عدد من المواطنين بجروح، واعتقل آخرون، إثر اعتداء المستوطنين، على المواطنين في قرية معازي جبع البدوية شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين من مستوطنة "آدم" المحاذية، هاجموا القرية، واعتدوا على المواطنين، وتسببوا بإصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، ومنعوا وصول طواقم الإسعاف من محافظتي رام الله أو القدس، وبسبب إغلاق حاجز جبع العسكري الإسرائيلي القريب ببوابة حديدية أيضا.

وقال إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الموقع، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد من السكان، بينهم مصابون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #قرية معازي #عنف المستوطني

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