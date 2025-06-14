شرطة الاحتلال تستدعي 600 عنصر احتياط لمواجهة "تهديدات أمنية"

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 عنصر احتياط من قوات "حرس الحدود"، في إطار ما وصفته بالاستعداد لـ"إحباط ومنع عمليات" ومواجهة "تهديدات أمنية" في مختلف المناطق، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم السبت.

وأفادت الصحيفة أن شرطة الاحتلال استدعت سبع سرايا من قوات الاحتياط، إلى جانب ست سرايا من متطوعي الاحتياط ضمن وحدات "حرس الحدود"، حيث انتشرت هذه القوات في مناطق انتشار شرطة الاحتلال على مختلف الجبهات.

وقالت الشرطة في بيان إن هذه القوات تعمل "جنبًا إلى جنب مع العناصر النظاميين ووحدات حرس الحدود الدائمة، مؤكدة أن حرس الحدود يستعد بكامل قواته لإحباط عمليات، ومواجهة الإخلال بالنظام، والدفاع عن البلدات (المستوطنات)"، على حد تعبيرها. كما أشارت إلى تنفيذ تدريبات وتعزيزات خاصة لهذه المهام.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال 22 شابًا من مدينة أم الفحم، ليل الجمعة - السبت، بزعم نيتهم تنظيم "قافلة فرح" عقب الهجوم الإيراني الذي جاء ردًا على عدوان إسرائيلي استهدف عشرات المواقع العسكرية والنووية في إيران.

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان أن "قافلة من عشرات المركبات كانت تستعد للخروج في شوارع أم الفحم، دعما لرشقة الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل"، مضيفة أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان، صادرت المركبات، واعتقلت 22 شابًا تم تحويلهم إلى التحقيق.

وهددت شرطة الاحتلال بأنها "ستعمل بقوة ودون تسامح ضد أي نشاط معادٍ لـ(إسرائيل) أو من شأنه تهديد أمن الجمهور والنظام العام"، حسب زعمها.

المصدر / فلسطين أون لاين