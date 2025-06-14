فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في قباطية

حماس: الاحتلال يُواصل ذبح المدنيين في غزَّة على أبواب المساعدات

الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود في قصف صاروخي إيراني وسط فلسطين المحتلَّة

الصِّحَّة: 90 شهيدًا و 605 إصابات وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية

كيف أثَّر القصف الإيراني على الرأي العام لدى الاحتلال؟

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المُواطنين شمال أريحا

وسط انقطاع تام لكافة الاتِّصالات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعَّة والتَّجويع على قطاع غزَّة

تنسيقية العمل المشترك: الطَّوق الأمني والعسكري على مخيم "قافلة الصمود" لا يزال قائمًا قرب بوابة سرت

المتحدث باسم الجيش الإيراني: القصف الصَّاروخي على "إسرائيل" سيكون 20 ضعفًا مقارنة بالهجمات السابقة

اعتداء بلطجية على نشطاء "قافلة الصمود" في مصر

شرطة الاحتلال تستدعي 600 عنصر احتياط لمواجهة "تهديدات أمنية"

14 يونيو 2025 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
...

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 عنصر احتياط من قوات "حرس الحدود"، في إطار ما وصفته بالاستعداد لـ"إحباط ومنع عمليات" ومواجهة "تهديدات أمنية" في مختلف المناطق، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم السبت.

وأفادت الصحيفة أن شرطة الاحتلال استدعت سبع سرايا من قوات الاحتياط، إلى جانب ست سرايا من متطوعي الاحتياط ضمن وحدات "حرس الحدود"، حيث انتشرت هذه القوات في مناطق انتشار شرطة الاحتلال على مختلف الجبهات.

وقالت الشرطة في بيان إن هذه القوات تعمل "جنبًا إلى جنب مع العناصر النظاميين ووحدات حرس الحدود الدائمة، مؤكدة أن حرس الحدود يستعد بكامل قواته لإحباط عمليات، ومواجهة الإخلال بالنظام، والدفاع عن البلدات (المستوطنات)"، على حد تعبيرها. كما أشارت إلى تنفيذ تدريبات وتعزيزات خاصة لهذه المهام.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال 22 شابًا من مدينة أم الفحم، ليل الجمعة - السبت، بزعم نيتهم تنظيم "قافلة فرح" عقب الهجوم الإيراني الذي جاء ردًا على عدوان إسرائيلي استهدف عشرات المواقع العسكرية والنووية في إيران.

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان أن "قافلة من عشرات المركبات كانت تستعد للخروج في شوارع أم الفحم، دعما لرشقة الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل"، مضيفة أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان، صادرت المركبات، واعتقلت 22 شابًا تم تحويلهم إلى التحقيق.

وهددت شرطة الاحتلال بأنها "ستعمل بقوة ودون تسامح ضد أي نشاط معادٍ لـ(إسرائيل) أو من شأنه تهديد أمن الجمهور والنظام العام"، حسب زعمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#إسرائيل تقصف إيران #الحرب الإسرائيلية الإيرانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة