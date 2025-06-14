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إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في قباطية

14 يونيو 2025 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في قباطية

أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة "مستعربون" اقتحمت البلدة وحاصرت محيط أحد المنازل في حارة الجلمة، في حين دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة من حاجز دوتان العسكري، وسط تحليق طائرات مسيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في جنين تعاملت مع إصابة رصاص في اليد لشاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة خاصة في الحارة الغربية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بشكل كثيف.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيرة الحارثية وداهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها وكسرتها دون التبليغ عن اعتقالات.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين الذي يدخل يومه ال145، ويداهم محلات ومنازل المواطنين، ويشن حمالات احتجاز واعتقال في صفوف المواطنين.

المصدر / وكالات
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