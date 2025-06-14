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الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود في قصف صاروخي إيراني وسط فلسطين المحتلَّة

14 يونيو 2025 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود في قصف صاروخي إيراني وسط فلسطين المحتلَّة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، بإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء سقوط صاروخ إيراني في وسط فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إنَّ 7 جنود أصيبوا بجراح جراء سقوط صاروخ إيراني في وسط فلسطين المحتلة.

وذكر، أنه يحقِّق في خلل فني منع من إرسال تنبيهات إلى المستوطنين قبيل القصف الصاروخي من إيران فجر اليوم.

ومنذ مساء أمس حتى اليوم السبت، شنت إيران هجوماً صاروخياً على الاحتلال الإسرائيلي رداً على العدوان الواسع الذي نفذته الأخيرة فجر الجمعة على مواقع نووية ومقارّ عسكرية إيرانية، ما أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين في إيران.

وأطلقت إيران، حتى فجر اليوم السبت، ست موجات صاروخية على مواقع وأهداف في فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ وسط تل أبيب. كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل ثلاثة "إسرائيليين" وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ، عدا تضرر عدد من المباني بشكل كبير في تل أبيب والمناطق المحيطة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان أنه أطلق عملية الوعد الصادق 3 بـ"بدء رد حاسم ودقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني". وشهدت عدة مدن ومناطق في إسرائيل دوي صفارات الإنذار مع لجوء الإسرائيليين إلى الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.

وفي تقرير منفصل، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم السبت، أن أحد الصواريخ الإيرانية التي أصابت مبنى في مدينة "ريشون لتسيون" جنوب "تل أبيب"، ما أدى إلى مقتل مستوطنين اثنين، سقط على بُعد نحو 250 مترًا فقط من منزل مسؤول أمني رفيع المستوى.

وبحسب الصحيفة، يشغل المسؤول حاليًا منصب المدير التنفيذي لإحدى كبرى شركات الطاقة الإسرائيلية، وكان قريبًا من موقع الانفجار، لكنه "لم يصب بأذى".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قصف إيران على إسرائيل

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