الصِّحَّة: 90 شهيدًا و 605 إصابات وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 90 شهيدًا و 605 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال48 ساعة الماضية 29 شهيدًا، وأكثر من 380 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 274 شهيدًا وأكثر من 2,532 إصابة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,014 شهيدًا و 16,385 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,297 شهيدًا و 128,426 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين