مستوطنون يعتدون على ممتلكات المُواطنين شمال أريحا

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على ممتلكات المواطنين في تجمع شلال العوجا شمال أريحا.

وأفاد المشرف لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين انتشروا بين مساكن المواطنين في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، وتحديدا في منطقة العمريين، في اعتداء استفزازي ومتكرر، وأطلقوا أغنامهم بينها.

وأضاف: أن المستوطنين قاموا كذلك بسقي أغنامهم من خزان المياه التابع للتجمع، في وقت يتحمل فيه المواطنون تكلفة صهاريج المياه على نفقتهم الخاصة، نظرا لعدم وجود شبكة مياه منتظمة، وحاولوا تخريب مصادر المياه في المنطقة.

المصدر / وكالات