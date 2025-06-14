استشهاد اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلَّحة الإيرانية خلال الهجوم الإسرائيلي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية استشهاد نائب رئيس الاستخبارات، غلام رضا محرابي، ونائب رئيس العمليات في هذا المقر، مهدي رباني، في هجمات الکیان الصهيوني علی ایران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انضمّ العميد غلام رضا محرابي والعميد مهدي رباني، مسؤولا في مقر هيئة الاركان العامة في القوات المسلحة الايرانية إلى صفوف رفاقهما الشهداء، إثر العدوان الغاشم للكيان الصهيوني الإرهابي والمُزيّف والمجرم على ايران.

يأتي ذلك، في وقت قال مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نقلا عن "كبار القادة العسكريين في إيران"، إن الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال المصدر "الحرب التي بدأت مع اعتداءات الكيان الصهيوني ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفا لرد إيراني حاسم وواسع النطاق".

وأضاف المصدر المطلع أن القادة العسكريين الكبار أكدوا أن "هذه المواجهة لن تقتصر على العمليات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، وأن الضربات الإيرانية القادمة ستتواصل، وستكون هذه الإجراءات مؤلمة للغاية وتجعل المعتدين يندمون بشدة".

وشنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، 6 موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه فلسطين المحتلة من الشمال حتى الجنوب، ردا على هجوم "إسرائيلي" بدأ أمس الجمعة 13 يونيو، مستهدفا منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعددا من علماء الذرة.

وأدت الضربات الصاروخية الإيرانية إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، لم يسبق له مثيل.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم السبت أن الإطلاق الصاروخي القادم سيكون بنحو ألفي صاروخ، أي 20 ضعفا من الهجمات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين