المتحدث باسم الجيش الإيراني: القصف الصَّاروخي على "إسرائيل" سيكون 20 ضعفًا مقارنة بالهجمات السابقة

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي، أن الهجمات الصاروخية على "إسرائيل" ستكون 20 ضعفًا مقارنة بالهجمات السابقة.

وقال مصدر عسكري إيراني، إن الحرب ستتوسع في قادم الأيام لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة.

ونقلت كالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بـ"المطلع" أن الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة، وفق تعبيره.

وأضاف أن "المعتدين سيكونون هدفا لردنا الحاسم وواسع النطاق"، مشددا على أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية.

كما قال المصدر العسكري المطلق إن الضربات الإيرانية "ستتواصل وستكون مؤلمة للغاية للمعتدين وستجعلهم يندمون".

ومن جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إنّ الكيان الصهيوني عاجز عن اعتراض صواريخنا الدقيقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش العميد أبو الفضل شكارجي، أنّ العمليات التي نفذتها قواتنا المسلحة هي جزء من قدرتنا المدمرة والساحقة و وسنواصلها حتى يتوب الكيان الصهيوني المجرم.

وذكر العميد شكارجي، أنّه تم استهداف وزارة حرب كيان العدو بالرغم من محاولات التشويش، مؤكدًا أنّ الكيان الصهيوني لم يتمكن من ردع صواريخنا عن إصابة أهدافها على الرغم من الدعم اللوجستي الذي يتلقاه من حلفائه.

وشدد على أنّ العمليات ستواصل ضد الكيان الصهيوني لنجعله يندم على عدوانه.

وخلفت الهجمات الإيرانية -في أحدث حصيلة- مقتل 3 إسرائيليين، سقط اثنان منهم بقصف على مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، في حين قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة رمات غان في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وبلغ عدد المصابين نحو 90 "إسرائيليًا"، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات