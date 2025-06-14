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اعتداء بلطجية على نشطاء "قافلة الصمود" في مصر

14 يونيو 2025 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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اعتداء بلطجية على نشطاء "قافلة الصمود" في مصر

تعرَّضَ نشطاء “قافلة الصمود”، القادمة إلى مصر للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح، لاعتداءات عنيفة نفذها “بلطجية” في مواقع متعددة، وفق ما أظهرت مشاهد مصورة تم تداولها مساء أمس الجمعة.

وأكد الحزب أن حالته الصحية مستقرة، محذرا من تعرض النشطاء، وبينهم مواطنون أتراك، لاعتداءات خطيرة تهدد سلامتهم.

ودعا الحزب السلطات التركية للتدخل العاجل وتحذير القاهرة من استمرار هذه الهجمات.

في غضون ذلك، نُظمت مظاهرة حاشدة مساء أمس الجمعة أمام السفارة المصرية في أنقرة لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح نشطاء أتراك اعتقلتهم أثناء مشاركتهم في "قافلة الصمود".

وكان المئات من النشطاء الأجانب قد وصلوا بالفعل إلى مصر، هذا الأسبوع، للمشاركة في المسيرة التضامنية التي تهدف للضغط على "إسرائيل" لإنهاء الحصار المفروض على غزة. وبحسب مصادر من داخل الحملة، فقد تم ترحيل العشرات منهم، فيما لا يزال آخرون مهددين بالطرد، في ظل تعقيدات أمنية وقيود مشددة.

وقال المنظمون إن أشخاصًا من 80 دولة يستعدون لبدء المسيرة نحو معبر رفح المصري مع غزة، وأكدوا أن السلطات المصرية رحّلت بعضهم أو احتجزتهم في المطار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن بيان للمنظمين، أن 40 مشاركا في المسيرة العالمية إلى غزة تم إيقاف مسيرتهم على بُعد حوالي 45 كيلومترا شرق العاصمة القاهرة، ومُنعوا من التحرك، كما صودرت جوازات سفر المشاركين، وفقا لبيان للمنظمة.

وتشكل “قافلة الصمود”، أحد أبرز مكونات هذا التحرك، فقد انطلقت من تونس بمشاركة نحو 1500 شخص، من ضمنهم ناشطون من الجزائر وموريتانيا، ويُتوقع انضمام مشاركين من ليبيا وتتشكل القافلة من 20 حافلة، وما يقارب 350 مركبة، ضمن تحرك شعبي واسع لمساندة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظل حصار خانق.

وتأتي هذه التحركات التضامنية في ظل تزايد الدعوات الشعبية والحقوقية لكسر الحصار عن غزة، والمطالبة بقطع العلاقات مع حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقد تفاقمت أزمة القطاع الفلسطيني الإنسانية منذ أن أغلقت "إسرائيل" المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، في حين يصعّد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قافلة الصمود

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