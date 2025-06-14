بينهم محرَّرون وذوو شهداء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 15 مواطنًا، من بينهم أسرى محررون وذوو شهداء، كما داهمت منزل نائب في المجلس التشريعي.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهة الجنوبية، وانتشرت في عدد من الأحياء بينها محيط مسجد المرابطين وشارع الدواوين وشارع المحافظة، وداهمت منازل أسرى محررين، واعتقلت كلاً من: محمد أبو سمرة، عاكف نزال، عبود سعسع، وأحمد عوينات، بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها. كما اعتقلت محمد شرحبيل أبو سمرة من حي زيد، ووالد الأسيرة سماح حجاوي بعد اقتحام منزله، دون معرفة اسمه الأول.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمزة أبو طيون ومحمد الزمر من مخيم عسكر القديم شرق المدينة، بالإضافة إلى الشابين أيوب حاتم صباح ومحمد منصور صباح من بلدة عوريف جنوباً. كما اعتقلت الشاب يزن عديلي من بلدة بيتا جنوب نابلس، واقتحمت منزل الشهيد سائد الكوني في الجبل الشمالي، واعتقلت والده عدنان الكوني وشقيقه سعدي الكوني.

كما اعتُقل الشاب حذيفة محمد مرعي من بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت، واعتُقل كذلك الشاب مجدي قيس شراقة من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي مدينة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزام نعمان سلهب، وكسرت الأبواب وفتشت المنزل، وأخضعت عدداً من أفراد العائلة لتحقيق ميداني وفحص للهويات، دون تسجيل حالات اعتقال.

وفي الخليل أيضًا، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبًا، واعتقلت أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: باجس محمد أبو عرقوب، مهند ياسر أبو عرقوب، مدحت إبراهيم شاهين، ومنذر زونه

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ومداخل القرى الواقعة شرقها (النبي إلياس، إماتين، الفندق-حجة) بالبوابات الحديدية، وتطلق النار على المواطنين الذين يحاولون الاقتراب من الحواجز.

قائمة المعتقلين:

- محمد شرحبيل أبو سمرة – حي زيد – قلقيلية

- المحرر أحمد عوينات – حي شريم – قلقيلية

- المحرر عاكف نزال – قلقيلية

- المحرر محمد أبو سمرة – قلقيلية

- عبود سعسع – قلقيلية

- والد الأسيرة سماح حجاوي – قلقيلية

- يزن عديلي – بيتا – نابلس

- محمد الزمر – مخيم عسكر – نابلس

- حمزة أبو طيون – مخيم عسكر القديم – نابلس

- عدنان الكوني والد الشهيد سائد الكوني – الجبل الشمالي – نابلس

- سعدي عدنان الكوني شقيق الشهيد سائد الكوني – الجبل الشمالي – نابلس

- أيوب حاتم صباح – عوريف – جنوب نابلس

- محمد منصور صباح – عوريف – جنوب نابلس

- حذيفة محمد مرعي – قراوة بني حسان – غرب سلفيت

- مجدي قيس شراقة – عنبتا – طولكرم

- باجس محمد أبو عرقوب – دورا – الخليل

- مهند ياسر أبو عرقوب – دورا – الخليل

- مدحت إبراهيم شاهين – دورا – الخليل

- منذر زونه – دورا – الخليل

المصدر / وكالات