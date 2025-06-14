الرَّشق: الردّ الإيراني القوي يُثبت أنه لا غطرسة دون ردّ ولا اعتداء دون جزاء

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أنَّ الردّ الإيراني القوي يُثبت أنه لا غطرسة دون رد، ولا اعتداء دون جزاء.

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنّ عشرات الصواريخ الدقيقة والمسيرات نجحت في بلوغ أهدافها داخل عمق الكيان، رغم كل الضجيج عن “القبة الحديدية” و”حيتس” و”مقلاع داوود”.

وأشار إلى أنَّ المنظومات الدفاعية فشلت في اعتراض الضربة، والاحتلال يكتوي اليوم بنارٍ طالما أشعلها في شعوب المنطقة.

وأضاف، "رسالة الردّ واضحة: من يعتدي سيدفع الثمن"

وأسفرت الهجمات الإيرانية في أحدث البيانات عن مقتل 3 "إسرائيليين" سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب بينما قتلت مستوطنة جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى نحو 90 "إسرائيليًا"، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة "تل أبيب" الكبرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت 3 دفعات صاروخية على فلسطين المحتلة خلال 15 دقيقة، فجر اليوم.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني، انطلاقا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3″، التي أطلقها ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر أمس الجمعة.

وتحدثت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن سقوط صواريخ في تل أبيب وبمواقع عدة شمال فلسطين المحتلة، وسماع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية وسط فلسطين المحتلة، في حين دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وأشار إلى أن منظوماته الدفاعية تعمل على اعتراضها.

وقد دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات بالضفة الغربية ومئات المواقع الأخرى بفلسطين المحتلة في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

ويأتي هذا الهجوم ردًا على الهجوم الواسع الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران في ساعات الفجر، وطال قيادات عسكرية بارزة وخبراء نوويين وعلماء.

المصدر / فلسطين أون لاين