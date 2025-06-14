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إصابة فتى برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

14 يونيو 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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إصابة فتى برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

أُصيب فتى فلسطيني، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في القدم، خلال اقتحام في منطقة مخيم طولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تسلمت الفتى المصاب (16 عامًا)، وقدّمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وفي سياق مماراسات الاحتلال القمعية، يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ويمنع حركة الفلسطينيين بين البلدات والمدن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الـ 139 تواليا، ولليوم الـ 126 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمنازل.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #العدوان على طولكرم #إصابة فتى فلسطيني

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