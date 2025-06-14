دفعة صواريخ إيرانية جديدة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.. "خلَّفت قتلى وجرحى"

قالت وكالة تسنيم للأنباء إن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تضرب فلسطين المحتلة.

وأكد جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من غيران، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك أنباء عن سقوط صواريخ بتل أبيب وفي مواقع عدة بشمال فلسطين المحتلة، كما سمع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية.

كما أصيب مبنى بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة تل أبيب فضلا عن إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ إيراني.

وأسفرت الهجمات الإيرانية في أحدث البيانات عن مقتل 3 "إسرائيليين" سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب بينما قتلت مستوطنة جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى نحو 90 "إسرائيليًا"، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة "تل أبيب" الكبرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت 3 دفعات صاروخية على فلسطين المحتلة خلال 15 دقيقة، فجر اليوم.

وأعلن "الجيش الإسرائيلي" أنه رصد تسلل مسيرة إيرانية لمناطق "إسرائيلية" ودعا السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني، انطلاقا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3″، التي أطلقها ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر أمس الجمعة.

وتحدثت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن سقوط صواريخ في تل أبيب وبمواقع عدة شمال فلسطين المحتلة، وسماع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية وسط فلسطين المحتلة، في حين دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وأشار إلى أن منظوماته الدفاعية تعمل على اعتراضها.

وقد دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات بالضفة الغربية ومئات المواقع الأخرى بفلسطين المحتلة في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

ويأتي هذا الهجوم ردًا على الهجوم الواسع الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران في ساعات الفجر، وطال قيادات عسكرية بارزة وخبراء نوويين وعلماء.



المصدر / وكالات