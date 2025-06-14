وسط انقطاع تام لكافة الاتِّصالات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعَّة والتَّجويع على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 617 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

ولليوم الخامس على التوالي، يواصل الاحتلال عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، من خلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، ومنع طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية من الوصول إلى المواقع المتضررة لإجراء أعمال الصيانة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، في آخر تقارير الإحصائية، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,924 شهيدًا، 15,780 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,207 شهيدًا و 127,821 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م. و

في رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أعلن مستشفى العودة في النصيرات، أنه استقبل شهيدين وأكثر من 100 إصابة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين على شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين جراء إطلاق زوارق الاحتلال النار بشكل كثيف على فلسطينيين ينتظرون المساعدات محيط دوار النابلسي غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب خيام النازحين بمنطقة أصداء شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين، جراء قصف زوارق الاحتلال خيام النازحين بمحيط مسجد الخالدي شمال غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الدبور بجباليا البلد شمال غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين