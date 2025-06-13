مشاهد من الدمار الواسع في "تل أبيب" بعد القصف الإيراني

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت منصات فلسطينية وإسرائيلية، مساء الجمعة، مقاطع تُظهر صواريخ ومقذوفات في سماء "تل أبيب"، بالتزامن مع أنباء عن إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في تطور يُعد الأول من نوعه منذ اندلاع التصعيد الأخير.

وقالت القناة 13 العبرية عن مسؤولين، إن دمار الناتج عن الصواريخ الإيرانية، غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى لم نعهد مثله سابقاً.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت باتجاه أهداف عسكرية وحيوية داخل إسرائيل"، بينما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "عشرات الصواريخ" فقط، دون تحديد حجم الأضرار حتى اللحظة.

ويُمثل الهجوم الصاروخي الإيراني أول ردّ عسكري مباشر على الغارات التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة، والتي استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل إيران، وأوقعت عدداً من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، أبرزهم رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

ويأتي هذا الرد بعد أن أعلنت إسرائيل تنفيذ أكثر من 300 غارة جوية على مواقع حساسة داخل العمق الإيراني، من بينها منشأة نطنز النووية ومراكز تطوير الصواريخ الباليستية، ما فاقم منسوب التوتر الإقليمي إلى مستويات غير مسبوقة.







