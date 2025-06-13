الإعلام الإيراني: أسر قائدة طائرة في عملية استهداف مقاتلة إسرائيلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الجمعة، أسر قائدة طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد استهدافها في الأجواء الإيرانية.

ولم تصدر حتى اللحظة، أي تقارير رسمية "إسرائيلية"، تؤكد أن مقاتلة "إسرائيلية" سقطت أو استُهدفت في الأراضي الإيرانية أو المجال الجوي المحيط.

سقطت صواريخ بالستية إيرانية في وسط "تل أبيب"، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق من فلسطين المحتلة، في أول رد على العدوان الإسرائيلي الذي ضرب مناطق واسعة في إيران الجمعة.

وفي ثلاث موجات متتالية، ضرب عشرات الصواريخ الإيرانية مناطق واسعة، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حريق قرب مقر وزارة الحرب في تل أبيب، في حين قالت إسرائيل هيوم إن صواريخ سقطت على 7 مناطق وسط "إسرائيل."

وأكدت المصادر أن منظومات الدفاع الجوي للاحتلال بدأت إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء وسط البلاد، في محاولة للتصدي للصواريخ الإيرانية التي وُصفت بـ"الدقيقة والمكثفة".

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وطالبت المواطنين بالدخول لغرفهم المحصنة.

وأعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وعدة مدن إسرائيلية، وأظهرت صور مباشرة تصاعد أعمدة الدخان من أحد المواقع في تل أبيب، وأكدت القناة 13 اندلاع حريق قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

وأفاد موقع إسرائيل هيوم بسقوط صواريخ على 7 مناطق وسط "إسرائيل".