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محدث سقوط صاروخ إيراني وسط "تل أبيب" وصفارات الإنذار تدوي

13 يونيو 2025 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
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سقوط صاروخ إيراني وسط "تل أبيب" وصفارات الإنذار تدوي
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر عبرية، مساء الجمعة، بسقوط صاروخ إيراني في وسط "تل أبيب"، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق من فلسطين المحتلة، وسط تصعيد أمني متسارع في أعقاب الضربات المتبادلة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن منظومات الدفاع الجوي للاحتلال بدأت إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء وسط البلاد، في محاولة للتصدي للصواريخ الإيرانية التي وُصفت بـ"الدقيقة والمكثفة".

وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة في مناطق واسعة، ما يعكس حجم الهجوم الصاروخي الإيراني ومدى التوتر الذي تشهده الساحة الإقليمية.

 

من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها ترصد إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل"، محذّرة من احتمال تفعيل واسع لصفارات الإنذار خلال الدقائق القادمة.


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#تل أبيب #إيران #طهران

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