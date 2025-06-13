دمار هائل وحرائق... صواريخ بالستية إيرانية تقصف "تل أبيب"

متابعة/ فلسطين أون لاين

سقطت صواريخ بالستية إيرانية في وسط "تل أبيب"، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق من فلسطين المحتلة، في أول رد على العدوان الإسرائيلي الذي ضرب مناطق واسعة في إيران الجمعة.

وفي ثلاث موجات متتالية، ضرب عشرات الصواريخ الإيرانية مناطق واسعة، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حريق قرب مقر وزارة الحرب في تل أبيب، في حين قالت إسرائيل هيوم إن صواريخ سقطت على 7 مناطق وسط "إسرائيل".

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وطالبت المواطنين بالدخول لغرفهم المحصنة.

وأعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وعدة مدن إسرائيلية، وأظهرت صور مباشرة تصاعد أعمدة الدخان من أحد المواقع في تل أبيب، وأكدت القناة 13 اندلاع حريق قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

وأفاد موقع إسرائيل هيوم بسقوط صواريخ على 7 مناطق وسط "إسرائيل".

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت باتجاه أهداف عسكرية وحيوية داخل إسرائيل"، بينما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "عشرات الصواريخ" فقط، دون تحديد حجم الأضرار حتى اللحظة.

ويُمثل الهجوم الصاروخي الإيراني أول ردّ عسكري مباشر على الغارات التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة، والتي استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل إيران، وأوقعت عدداً من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، أبرزهم رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

ويأتي هذا الرد بعد أن أعلنت إسرائيل تنفيذ أكثر من 300 غارة جوية على مواقع حساسة داخل العمق الإيراني، من بينها منشأة نطنز النووية ومراكز تطوير الصواريخ الباليستية، ما فاقم منسوب التوتر الإقليمي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتداولت منصات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر الصواريخ الإيرانية كما تظهر الآن من سماء قرية حوارة جنوب نابلس.