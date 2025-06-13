أردوغان: تحاول إدارة نتنياهو جر منطقتنا والعالم أجمع إلى كارثة

متابعة/ فلسطين أون لاين

عقب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي خلف عشرات الضحايا من قادة عسكريين وعلماء ومدنيين، معتبرا هذه الخطوة "استفزازا صارخا يتجاهل القانون الدولي".

وقال أردوغان عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، "لقد وصلت إسرائيل، صباح اليوم، إلى مستوى خطير للغاية في استراتيجيتها لإغراق منطقتنا وخاصة غزة بالدماء والدموع وعدم الاستقرار".

وأضاف، "هجمات إسرائيل على جارتنا إيران، هي استفزاز صارخ يتجاهل القانون الدولي، وأن هذه الهجمات، التي تأتي في وقت تكثف فيه المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويتزايد فيه الضغط الدولي ضد الأعمال اللاإنسانية التي تستهدف غزة، تظهر عقلية إسرائيل المخالفة للقواعد".

وأشار إلى أن "إدارة بنيامين نتنياهو تحاول جر منطقتنا والعالم أجمع، إلى كارثة، بأفعالها المتهورة والعدوانية وغير القانونية".

وأردف "يجب على المجتمع الدولي الآن وضع حد للصوصية الإسرائيلية التي تستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي".

وتابع "يجب منع هجمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكة المجازر معه، والتي تشعل منطقتنا بأكملها".

ولفت أردوغان "اليوم، نؤكد مرة أخرى أننا لا نريد أن نرى المزيد من الدماء والدمار والصراع في الشرق الأوسط".

وقال "بصفتنا تركيا، ندين "الهجمات الشنيعة" التي تستهدف جارتنا إيران، ونسأل الله الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، ونتقدم بتعازينا للشعب الإيراني الصديق والشقيق".

وفجر اليوم، هاجم الطيران الحربي "الإسرائيلي"، ، مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، أدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إنّ الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.

وأفادت بأنّ انفجارات عنيفة هزَّت العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت وكالة نورنيوز الإيرانية عن سماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلاتي شمالي شرقي العاصمة طهران.

ومن جهته، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته "إسرائيل" على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا".