مرداوي: حصار الاحتلال على الضفة وإغلاق المسجد الأقصى جريمةٌ جماعيَّة جديدة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، إن الحصار الشامل الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية، يمثل جريمة جماعية جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في استهداف الشعب الفلسطيني.

وأوضح مرداوي في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الجمعة، أن إغلاق مداخل المدن الرئيسية ومنع حركة المواطنين، يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن إغلاق شرطة الاحتلال لجميع أبواب المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه، هو انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية وحرية العبادة، ويعكس مساعي الاحتلال لتسريع وتيرة المشروع التهويدي في مدينة القدس.

وحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد، لا سيّما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران، معتبراً أن ما يجري محاولة لاستغلال التوتر الإقليمي لقمع الفلسطينيين ومضاعفة البطش بهم.

وأكد مرداوي أن هذه الإجراءات والاعتداءات لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو زعزعة تمسكه بأرضه ومقدساته، بل ستزيده إصراراً على المضي في خيار المقاومة حتى دحر الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين