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صاروخ مضاد للدُّروع يصيب قوَّة "إسرائيلية" شمال غزة ومنصات عبريَّة تكشف التَّفاصيل

13 يونيو 2025 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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صاروخ مضاد للدُّروع يصيب قوَّة "إسرائيلية" شمال غزة ومنصات عبريَّة تكشف التَّفاصيل

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم الجمعة، عن تعرض جنود الاحتلال في فطاع غزة لحدث أمني وسط تقارير مؤكدة عن إصابة وحدة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع خلال العمليات الجارية.

وقالت مصادر عبرية، إن قوة إسرائيلية مكونة من 4 جنود تعرضت لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة.

وأشارت إلى أنَّ قوات الإنقاذ والإخلاء تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال محاولتها انتشال المصابين من منطقة الاستهداف، ما أجبرها على التراجع مؤقتًا وسط تغطية جوية مكثفة.

وأوضحت، أنّ الاحتلال دفع بتعزيزات برية وجوية إلى المحور الشمالي، وسط قتال وُصف بالصعب والمستمر، في ظل مقاومة شرسة من عناصر حماس.

وتتواصل في هذه الأثناء الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في القطاع الشمالي من غزة، فيما تتم عملية إخلاء جنود جرحى تحت النيران.

وأوضحت منصات للمستوطنين، أنّ الاحتلال دفع بتعزيزات برية وجوية إلى المحور الشمالي، وسط قتال وُصف بالصعب والمستمر، في ظل مقاومة شرسة من عناصر حماس.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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